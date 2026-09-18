Более 100 избирательных участков открыли в Химках в первый день выборов

В Химках открыты 118 избирательных участков во всех микрорайонах округа. Жители с самого утра приходят на свои пункты, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов округа.

Участки размещены в школах, детских садах, библиотеках и других социальных учреждениях. Все помещения подготовлены с учетом требований доступности для маломобильных граждан. Голосование проходит с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00.

«Двери нашего участка официально открыты. Мы рады видеть граждан, которые пришли отдать свои голоса. Наша комиссия начала подготовку задолго до начала голосования, поэтому сегодня в течение дня все работает как часы», — поделилась председатель участковой избирательной комиссии № 3169 Анастасия Зотова.

Один из участков организован в аэропорту Шереметьево. Здесь могут проголосовать пассажиры, гости и сотрудники аэропорта, которые заранее выбрали это место и до 14 сентября подали заявление. Участок № 4132 расположен на первом этаже в зоне прилета Терминала В.

Для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, предусмотрена возможность проголосовать на дому. Заявление подается в участковую избирательную комиссию лично или через представителя до 14:00 20 сентября. Избиратели, подавшие заявление на дистанционное электронное голосование, голосуют через портал госуслуг.