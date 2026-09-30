В Подмосковье вечером 30 сентября загруженность дорог достигла 4 баллов
В среду вечером, 30 сентября, загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Пятницком шоссе, а также местами на ЦКАД и А-107.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными при парковке.
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