В Подмосковье вечером 30 сентября загруженность дорог достигла 4 баллов

Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток" / Медиасток.рф

В среду вечером, 30 сентября, загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Пятницком шоссе, а также местами на ЦКАД и А-107.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными при парковке.