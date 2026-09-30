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    В Подмосковье вечером 30 сентября загруженность дорог достигла 4 баллов

    Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток"
    Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток"/Медиасток.рф

    В среду вечером, 30 сентября, загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Пятницком шоссе, а также местами на ЦКАД и А-107.

    Водителей попросили быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными при парковке.

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