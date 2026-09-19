360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Волонтеры обеспечили комфорт избирателей в Люберцах

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

    В Люберцах второй день проходит голосование за кандидатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Сделать выборы комфортными для всех помогли волонтеры.

    В Московской области помогать жителям проголосовать будут порядка 1500 добровольцев. Это активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение.

    «Добровольцы провожают избирателей до участков, помогают гражданам с инвалидностью, пенсионерам, родителям с маленькими детьми. В Люберцах волонтеры встречают жителей на участках, а также дежурят в штабе оперативного реагирования», — отметил заместитель начальника управления молодежной политики администрации Люберец Александр Шугуров.

    В Люберцах работают 198 избирательных участков. Отдать свой голос можно с 08:00 до 20:00 19 и 20 сентября.