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    Казахстанский парламентарий оценил организацию выборов в Подмосковье

    пресс-служба Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»
    Фото: пресс-служба Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

    Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Курултая Республики Казахстан Константин Авершин оценил организацию выборов в Подмосковье. В составе делегации Парламентской ассамблеи ОДКБ он посетил Центр общественного наблюдения, сообщил пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы.

    После экскурсии по центру Авершин заявил, что некоторые элементы организации избирательного процесса в Московской области могут быть полезны Казахстану для обмена опытом. Отдельно парламентарий отметил участие молодежи.

    «Мы много разговаривали, общались, получали мнение. И сам процесс действительно интенсивный. Все на очень высоком уровне», — сказал Авершин.

    Центр общественного наблюдения также посетили международные наблюдатели из Сербии, Конго, Аргентины, Ливана, Греции и Испании. Делегации показали, как в ЦОН поступает информация с избирательных участков региона, позволяющая круглосуточно наблюдать за ходом голосования.