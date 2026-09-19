Казахстанский парламентарий оценил организацию выборов в Подмосковье

Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Курултая Республики Казахстан Константин Авершин оценил организацию выборов в Подмосковье. В составе делегации Парламентской ассамблеи ОДКБ он посетил Центр общественного наблюдения, сообщил пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы.

После экскурсии по центру Авершин заявил, что некоторые элементы организации избирательного процесса в Московской области могут быть полезны Казахстану для обмена опытом. Отдельно парламентарий отметил участие молодежи.

«Мы много разговаривали, общались, получали мнение. И сам процесс действительно интенсивный. Все на очень высоком уровне», — сказал Авершин.

Центр общественного наблюдения также посетили международные наблюдатели из Сербии, Конго, Аргентины, Ливана, Греции и Испании. Делегации показали, как в ЦОН поступает информация с избирательных участков региона, позволяющая круглосуточно наблюдать за ходом голосования.