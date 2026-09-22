Подмосковные ветеринары помогли вывести птенца краснокнижного попугая

В Долгопрудном ветеринарные специалисты помогли получить потомство редкого попугая какаду-инка (Cacatua leadbeateri), занесенного в Международную Красную книгу. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Московской области.

Птенца вывели искусственно совместно с местным заводчиком экзотических птиц. Сотрудники Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы контролировали весь процесс — от закладки яйца в профессиональный инкубатор до появления птенца.

При инкубации редких попугаев особенно важно поддерживать стабильные температуру и влажность: даже незначительные отклонения могут привести к гибели эмбриона.

Специалисты также следили за соблюдением санитарных требований и состоянием птицы, а после ее рождения официально подтвердили факт появления на свет, что необходимо для дальнейшего оформления документов и легализации.

Какаду-инка — австралийский вид с характерным красно-розово-желтым хохолком. Его международный оборот регулируется СИТЕС, поэтому разведение птиц в неволе имеет значение для сохранения вида.

Для заводчика из Долгопрудного это уже второй подтвержденный случай успешного выведения такого какаду: впервые птенец появился у него в 2023 году.