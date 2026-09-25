Подмосковный центр «Преображение» победил на форуме «Вместе — ради детей!»

Проект «Материнский кэшбэк» Семейного центра помощи семье и детям «Преображение» из Московской области признан лучшим в номинации «Вектор помощи» на XVII Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семья!». Об этом сообщила пресс-служба центра.

Форум проходил в Екатеринбурге с 23 по 25 сентября. В нем участвовали более 80 делегаций из разных регионов России: руководители и специалисты социальных учреждений, представители органов власти, уполномоченные по правам ребенка, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций.

Программа «Материнский кэшбэк» направлена на поддержку беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Ее идея — превратить пассивное получение помощи в активное социальное инвестирование. За каждое полезное действие будущая мама получает внутреннюю валюту — «Лучики»: посещение женской консультации приносит 2 «Лучика», занятие с психологом — 3, участие в мастер-классах — 1. Выполнение заданий индивидуального плана оценивается в 1–5 баллов в зависимости от сложности, а помощь другим мамам и волонтерство — в 2 «Лучика».

Накопленные баллы можно обменять на услуги партнеров: массаж (15 «Лучиков»), маникюр (10), фотосессия (25), косметика (20), набор для новорожденного (30). С каждой участницей работает персональный куратор, который проводит первичную диагностику, помогает составить индивидуальный план выхода из кризиса и ведет учет накопленных баллов.

По данным центра, 100% участниц сохранили беременность и не отказались от новорожденного, 66% женщин закрепили как минимум две новые полезные привычки, 83% приобрели новые компетенции, включая навыки финансовой грамотности и самопомощи. Участницы программы в 2,5 раза активнее помогают другим людям.

Ранее центр стал победителем конкурсного отбора проектов организаций социального обслуживания по направлению «Создание игротерапевтической службы "Мы рядом"», организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр получил грант в полном объеме — более 2 млн рублей.