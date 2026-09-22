Девушку с тяжелой аллергической реакцией на манго спасли в больнице в Домодедове

В приемное отделение Домодедовской больницы поступила девушка с тяжелой аллергической реакцией после употребления сушеного манго. Об этом рассказала терапевт отделения Татьяна Миняева.

У пациентки развился отек вокруг глаз, возникли асимметрия лица, осиплость голоса и нехватка воздуха. Поскольку кожный покров не покраснел, врачи диагностировали нарушение лимфооттока.

«Мы понимали, что имеем дело не с обычной аллергической реакцией по типу крапивницы. Пациентке была оказана экстренная помощь: введены стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начата инфузионная терапия. Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести ее в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения», — пояснила Татьяна Миняева.

Уже на следующее утро самочувствие девушки нормализовалось, и она была выписана. Специалисты напоминают о необходимости осторожности при дегустации новых продуктов.

При первых признаках отека гортани, затрудненном дыхании или резком ухудшении самочувствия следует немедленно вызывать скорую помощь.