Рейд на общественном транспорте прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы провели очередную проверку оплаты проезда в общественном транспорте. Специалисты проверили 17 автобусов и выявили 14 случаев безбилетного проезда.

Во время рейда специалисты проверили соблюдение правил перевозки пассажиров, наличие необходимых документов у водителей и оплату проезда. Всего инспекторы осмотрели 17 транспортных средств и проверили 172 пассажира.

По итогам проверки 14 пассажиров привлекли к административной ответственности за безбилетный проезд. Кроме того, в отношении шести водителей вынесли постановления за нарушение линейно-финансовой дисциплины.

«Регулярные проверки способствуют профилактике преднамеренных и непреднамеренных нарушений финансовой дисциплины на транспорте. Спасибо всем пассажирам за ответственное отношение к оплате проезда! Соблюдение правил помогает улучшить транспортное обслуживание и сделать автобусы более комфортными», — сообщили в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы.

В Московской области оплатить проезд можно только транспортными, льготными или банковскими картами. Использование других способов оплаты не допускается.