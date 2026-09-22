Подмосковный врач Шамсудинова: неправильная осанка способна вызвать мигрень

Длительное чтение или использование смартфона часто провоцирует головную боль из-за неправильного положения шеи. О причинах дискомфорта рассказала врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова.

При наклоне головы вперед вес головы, составляющий около пяти килограммов, создает избыточное давление на шейный отдел позвоночника. Это сравнимо с постоянным ношением гантели в неудобном положении.

«Мышцы перенапрягаются, сдавливают сосуды и нервные окончания, из-за чего нарушается нормальное кровообращение. Именно этот спазм и нехватка кислорода для тканей вызывают так называемую „головную боль напряжения“, — разъяснила доктор.

Для профилактики рекомендуется держать экран телефона или книгу на уровне глаз, чтобы избежать наклона шеи. Каждые 20–30 минут следует делать перерывы для разминки. Если боль уже появилась, нужно лечь на ровную поверхность и обеспечить мышцам полный покой минимум на 10 минут.