Подмосковные врачи спасли женщину с опухолью мозжечка

Специалисты неврологического отделения Домодедовской больницы своевременно диагностировали опухоль мозжечка у 64-летней женщины. Она поступила в учреждение с жалобами на головокружение и нарушение координации, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Пациентка ранее не обращалась за медицинской помощью. Обследование выявило масс-эффект — отек и смещение структур головного мозга. Быстрая консультация нейрохирургов позволила своевременно принять решение о лечении.

Женщину перевели в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, где ей успешно удалили новообразование. Сейчас пациентка проходит раннюю реабилитацию и уже может самостоятельно выходить из палаты.

«Этот случай еще раз напоминает нам о том, что чем быстрее мы обнаруживаем болезнь и симптомы у пациентов, тем успешнее проходит лечение», — подчеркнул Каюм Каримов.