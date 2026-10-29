Конкурс краеведческих работ завершился в Воскресенске

28 октября в Отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф прошла церемония награждения победителей третьего окружного конкурса краеведческих работ «Прогулки по Воскресенскому краю». Организатором выступила Воскресенская централизованная библиотечная система.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель ЛИТО «Радуга» имени И. И. Лажечникова, секретарь Правления МОО СП России, председатель жюри конкурса Виктор Лысенков. Член Союза писателей России Ольга Новикова прочитала стихи о родном крае.

Конкурс проводился среди жителей городского округа Воскресенск от 14 лет и старше. В этом году в нем приняли участие 20 человек.

Первое место по итогам конкурса заняли краеведческие работы Марины Горидько «Любя свое, живи своим» и Надежды Бордуковой «Возрождение святыни села Федино». Все победители были награждены специальными призами, дипломами, а также памятными подарками.

Конкурс стимулирует поиск нестандартных форм подачи материала, совершенствует навыки работы с источниками, работает на повышение общей краеведческой грамотности и интереса к истории родного края.