Подмосковный врач Головина дала беременным советы по борьбе с тревожностью

Врачи Сергиево-Посадской больницы рассказали, какие страхи чаще всего возникают у женщин во время беременности и как справляться с тревожностью. По словам специалистов, переживания в период ожидания ребенка естественны, однако важно не допускать, чтобы они становились постоянными и мешали повседневной жизни, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

На ранних сроках будущие мамы обычно беспокоятся о возможном выкидыше, нарушениях развития плода и генетических заболеваниях. Позднее тревога может быть связана с внутриутробными инфекциями и состоянием малыша. Снизить неопределенность помогают своевременные обследования и рекомендованные врачом скрининги.

Ближе к родам на первый план выходят опасения, связанные с болью, возможными осложнениями и необходимостью кесарева сечения. После появления ребенка женщины нередко сомневаются в собственных материнских способностях.

Заведующая отделением патологии беременности роддома Сергиево-Посадской больницы Татьяна Головина отмечает, что бесконтрольное чтение медицинских форумов может усиливать тревогу. Вместо самостоятельного поиска диагнозов специалист советует обсуждать переживания с врачом, заранее продумывать план родов и обращаться за поддержкой к близким.