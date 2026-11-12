Сотрудников полиции наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске

Сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник в Центральном дворце культуры «Звезда». В зале собрались представители разных поколений — от тех, кто только начинает службу в полиции, до ветеранов.

С праздником собравшихся поздравили глава Наро‑Фоминского округа Андрей Ковалько, депутаты Московской областной думы Олег Рожнов и Ромаа Шамнэ, заместитель председателя окружного совета депутатов Борис Прохоров.

Лучшим полицейским Наро-Фоминского округа вручили грамоты и благодарности от Московской областной думы, окружного совета депутатов и администрации. По традиции, в этот день начальник УМВД России по Наро‑Фоминскому округу Вячеслав Орликов передал сотрудникам органов внутренних дел ведомственные награды, знаки отличия и поздравил с присвоением очередных званий.

С поздравительными номерами на сцене «Звезды» выступили не только профессиональные артисты, но и сами сотрудники полиции. Завершилось торжество минутой молчания в память о погибших товарищах и исполнением культовой для собравшихся песни «Офицеры».