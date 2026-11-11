Министр ЖКХ Подмосковья Григорьев представил ИИ-проекты на выставке UtiliCon

В Московской области количество обращений жителей по вопросам водоснабжения и водоотведения снизилось на 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев на международной отраслевой выставке UtiliCon.

Сократить число жалоб помогли цифровые инструменты, профилактические работы на проблемных участках и обновление коммунальной техники. В частности, в регионе используют чат-бот «ЖКХ-Сканер» для сбора сообщений из соцсетей и систему на основе искусственного интеллекта для анализа обращений.

«Использование нейросетей сейчас действительно становится стандартом во многих сферах, но здесь ИИ — не самоцель. На примере работы с обращениями мы использовали его, для того чтобы перевести ручное отслеживание в системный мониторинг — от сигнала жителя до подтверждения того, что проблема закрыта», сказал Кирилл Григорьев.