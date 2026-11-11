Министр ЖКХ Подмосковья Григорьев представил ИИ-проекты на выставке UtiliCon
В Московской области количество обращений жителей по вопросам водоснабжения и водоотведения снизилось на 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев на международной отраслевой выставке UtiliCon.
Сократить число жалоб помогли цифровые инструменты, профилактические работы на проблемных участках и обновление коммунальной техники. В частности, в регионе используют чат-бот «ЖКХ-Сканер» для сбора сообщений из соцсетей и систему на основе искусственного интеллекта для анализа обращений.
«Использование нейросетей сейчас действительно становится стандартом во многих сферах, но здесь ИИ — не самоцель. На примере работы с обращениями мы использовали его, для того чтобы перевести ручное отслеживание в системный мониторинг — от сигнала жителя до подтверждения того, что проблема закрыта», сказал Кирилл Григорьев.
Информация о коммунальных проблемах поступает ресурсоснабжающим организациям и местным властям. Ход устранения неполадок отслеживают через систему «ЖКХ-Контур». Адрес исключают из списка проблемных, только если в течение 30 дней после выполнения работ не поступают новые обращения.
Отдельное внимание уделяют подготовке водоканалов к зиме. На приобретение запасных частей и материалов региональное правительство направило 1,6 миллиарда рублей.
«Один из ключевых факторов стабильного прохождения зимнего сезона — укомплектованность водоканалов ЗИПами. На эту работу Правительством было выделено 1,6 млрд рублей. Для быстрого поиска необходимых запчастей и материалов мы разработали сервис сбора информации о наличии ЗИПов на складах. Цель — сократить сроки проведения аварийных работ на сетях. В сервис уже передается информация от 77 РСО», — отметил Кирилл Григорьев.
На выставке, объединившей более 990 участников, министр также ознакомился с разработками производителей коммунального оборудования и обсудил перспективы сотрудничества.