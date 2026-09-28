Лекцию о профилактике болезней легких провели для пенсионеров в Белоомуте

Неделя сохранения здоровья легких проходила в Подмосковье с 21 по 27 сентября. О важности отслеживания состояния участникам клуба «Активное долголетие» в Белоомуте 25 сентября рассказала врач отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы Надежда Масляева.

Врач объяснила, какие факторы повышают риск заболеваний дыхательной системы и как снизить их воздействие. Отдельно слушатели остановились на пользе физической активности и дыхательной гимнастики — участникам показали несколько упражнений.

«Наиболее сильно лёгким вредят: это курение, гиподинамия, избыточный вес, аллергены, загрязнённый воздух. Также невылеченные или неправильно леченые инфекции (простуды, бронхиты, ОРВИ) могут привести к осложнениям и переходу заболевания в хроническую форму», — подчеркнула Надежда Масляева.

Для профилактики заболеваний легких медик рекомендовала отказаться от вредной привычки, больше двигаться, следить за рационом и поддерживать чистоту в доме, регулярно проветривая помещения и проводя влажную уборку.

При простуде и бронхите не следует заниматься самолечением, а вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции важно проходить своевременно.

Обратиться к врачу необходимо при длительном кашле, сохраняющемся более месяца, постоянном выделении мокроты, одышке даже при небольшой физической нагрузке, боли в груди, ощущении нехватки воздуха или при возникновании кровохарканья.