Новый школьный стадион открыли в деревне Островцы в Люберцах

На базе Островецкой школы в Люберцах 30 сентября торжественно открыли стадион в рамках регионального проекта «Открытый стадион». Почетное право открыть объект предоставили воспитанникам местных спортивных секций.

Футбольное поле, баскетбольная площадка и беговая дорожка теперь доступны не только школьникам, но и местным жителям.

«Новый стадион в Островцах не только расширяет возможности для занятий спортом, но и становится центром притяжения для всех любителей активного образа жизни. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!» — отметила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Региональный проект «Открытый стадион» стартовал в Московской области в августе 2021 года. Сегодня в Люберцах в рамках его работы действуют уже 29 спортивных объектов. Стадион в Островцах открыт для свободного посещения ежедневно с 06:00 до 22:00.