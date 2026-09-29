В Подмосковье утром 29 сентября дороги загружены на 5 баллов

Утром во вторник, 29 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение затруднено на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в Московском регионе температура днем поднимется до +14 градусов, осадков не прогнозируется.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в «Макс».