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    В Подмосковье утром 29 сентября дороги загружены на 5 баллов

    Дорожная ситуация в Москве
    Фото: Дорожная ситуация в Москве/Медиасток.рф

    Утром во вторник, 29 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Движение затруднено на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Сегодня в Московском регионе температура днем поднимется до +14 градусов, осадков не прогнозируется.

    Минтранс Подмосковья призывает водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в «Макс».

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