В Подмосковье 454 котельные подключили к системе «ЖКХ-контур Подмосковья»

В Московской области 454 котельные начали передавать данные по новым приборам учета — теплосчетчикам и датчикам подпитки воды — в информационную систему «ЖКХ-контур Подмосковья». Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

План на этот год составлял 408 котельных, он перевыполнен. Установка приборов — следующий шаг после монтажа в 2024–2025 годах более 3 500 датчиков температуры и давления на котельных и центральных тепловых пунктах Подмосковья. Приборы позволяют дистанционно контролировать работу источников тепла, гидравлические испытания и пробные топки.

«Датчики — часть системного подхода к цифровизации инфраструктуры Подмосковья. В этом году 454 котельные передают данные в ЖКХ-центр и цифровой двойник инфраструктуры региона — ГИС МО „Инженерные сети“. Теплосчетчики показывают, сколько гигакалорий тратится на подогрев кубометра воды. Датчики подпитки позволяют увидеть утечку до того, как она превратится в порыв», — отметил Воропанов.

В Мытищах план по подключению новых приборов выполнен на 100% — все девять источников тепла передают данные в систему. АО «Мытищинская теплосеть» одним из первых в регионе внедрило полный цикл дистанционного контроля. Как рассказал заместитель главного инженера АО «Мытищинская теплосеть» Сергей Зозуля, до 2000 года расход подпиточной воды на тепловых сетях составлял от 10 до 50 кубометров в час. После модернизации источников, автоматизации диспетчеризации, перехода на двухтрубную систему и установки индивидуальных тепловых пунктов у всех потребителей расход подпитки снизился кратно и сегодня не превышает 1 кубометра в час.

«При таком уровне подпитки важно фиксировать малейшие колебания. Передавая данные о давлении, температуре и расходе подпиточной воды в систему в режиме реального времени, мы своевременно определяем утечку, а с помощью оперативно-дистанционного контроля находим место повреждения с точностью до полуметра. Время на реагирование и устранение аварий на тепловых сетях кратно снизилось и стабильно укладывается в регламент не более 4 часов», — пояснил Зозуля.

В отопительном сезоне 2026–2027 годов новые приборы учета включатся в работу на полную мощность. Сбор и анализ данных в режиме реального времени позволит Министерству энергетики и ресурсоснабжающим организациям принимать решения до того, как нештатная ситуация повлияет на потребителей.