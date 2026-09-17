Итоги работы «Движения первых» подвели в Солнечногорске

15 сентября в новом корпусе гимназии № 6 Солнечногорска прошла конференция местного отделения «Движения первых». Участники подвели итоги прошедшего учебного года, рассмотрели действующие инициативы и обсудили планы на новый период.

К местному отделению движения присоединились более 10 тысяч человек — дети, родители, наставники и представители старшего поколения. В конференции приняли участие председатель совета депутатов городского округа Марина Веремеенко, начальник отдела молодежной политики администрации муниципалитета Марина Гасымова, председатель молодежного парламента Алексей Чернышов, представители первичных отделений и активисты движения.

За прошедший учебный год организовали более 200 мероприятий без учета регулярных всероссийских акций. В числе наиболее масштабных — всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», объединившая более 3 тысяч жителей округа, и муниципальный этап чемпионата по оказанию первой помощи «Вызов первых».

«„Движение первых“ объединяет ребят, помогает им раскрывать свои способности, реализовывать инициативы и находить призвание. В Солнечногорске активисты проявляют себя в творческих, научных, спортивных и патриотических проектах, представляя округ на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях. Особая благодарность наставникам и педагогам, которые поддерживают наших ребят и помогают им развиваться», — подчеркнула Марина Гасымова.

В рамках конференции прошло первое заседание совета участников местного отделения «Движения первых» четвертого созыва. На нем выбрали председателя, его заместителя и секретаря, а также определили кандидатов в региональный совет. Кроме того, отметили наиболее активные первичные отделения по итогам учебного года и посвятили новых участников в «Движение первых».

В новом учебном году активисты продолжат работу над проектами и участие во всероссийских акциях. Внимание уделят развитию первичных отделений и привлечению новых участников.