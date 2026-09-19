Жители Новых Химок приняли участие в выборах во второй день голосования

В Химках продолжается второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета. Участки расположены в шаговой доступности — в школах, детских садах и общественных центрах микрорайона.

Люди приходят семьями, с детьми, чтобы проголосовать в субботу, пользуясь первым выходным днем после рабочей недели. Для многих это стало доброй традицией — прийти на участок всем вместе.

Чтобы сделать визит на избирательный участок не только важным, но и праздничным, перед УИК подготовили тематическую программу с музыкальными выступлениями и детскими играми.

«Вчера был на работе, прийти не получилось, хотя очень хотел проголосовать, ведь это возможность высказать свое мнение о том, как должен развиваться наш город и регион. Поэтому и пришел сегодня, в выходной. Удобно, что выборы идут три дня, можно выбрать свободный», — рассказал житель Новых Химок Виталий Сорокин.

Все 118 избирательных участков Химок работают с 8:00 до 20:00. На каждом дежурят члены комиссии, наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок. Те, кто не может прийти лично, могут воспользоваться голосованием на дому — заявки принимаются до 14:00 20 сентября. Избиратели, подавшие заявление на дистанционное электронное голосование, голосуют через портал «Госуслуги».