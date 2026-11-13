Более 100 новых автобусных павильонов установили в Подмосковье с начала года

С начала года на региональных дорогах Московской области установили 103 новых автобусных павильона. Работы провели в 27 городских и муниципальных округах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Также специалисты отремонтировали посадочные площадки на 75 остановках общественного транспорта. Часть из них оборудовали заездными карманами, которые позволяют автобусам останавливаться, не создавая помех другим участникам дорожного движения.

«Для комфортного ожидания пассажиров специалисты смонтировали 103 автобусных павильона и отремонтировали посадочные площадки на 75 остановках общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На остановках установили павильоны типов «Межгород» и «Городской стандарт». Наибольший объем работ выполнили в городском округе Волоколамск, где появилось девять новых павильонов — в селах Болычево и Ивановское, деревнях Крюково и Тимково, а также на улицах Ямской и Возмище и в микрорайоне Матвейково.

В Наро-Фоминском городском округе шесть павильонов появились на улице Погодина, остановке «Дятлово», в селе Каменское и неподалеку от деревни Алферьево. В Рузском городском округе пять новых павильонов установили в деревнях Никулкино, Палашкино и Молодиково.

В ведомстве напомнили, что всего в этом году планируется установить 150 новых автобусных павильонов на региональных дорогах Московской области.