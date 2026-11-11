В Подмосковье на соцподдержку в 2027 году направят более 157 млрд рублей

На социальную поддержку жителей Московской области в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено более 157 млрд рублей. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Сегодня получателями мер социальной поддержки в Подмосковье являются 3,1 млн человек, из которых 1,5 млн — пенсионеры, 1,2 млн — семьи с детьми и 400 тысяч — люди с инвалидностью. В проекте бюджета на будущий год предусмотрено более 157 млрд рублей на комплексную и адресную помощь жителям, нуждающимся в поддержке», — сказал Кирюхин.

На помощь участникам специальной военной операции и их семьям в 2027 году заложено 50 млрд рублей. Среди востребованных мер — единовременная выплата при заключении контракта, выплата взамен предоставления земельного участка и обеспечение детей школьной формой. Ежегодно более 400 участников СВО проходят реабилитацию в центрах «Ясенки» и имени Мещерякова, для детей участников СВО организован отдых в четырех лагерях региона.

На поддержку семей с детьми планируется направить более 40 млрд рублей. Изменены условия предоставления ежегодной выплаты на школьную форму детям-инвалидам и детям из многодетных семей: теперь ее можно оформить независимо от региона, в котором находится школа. Многодетным семьям также компенсируют 50% фактической стоимости обучения ребенка в организациях среднего профессионального образования Московской области.

На поддержку пенсионеров предусмотрено 43,8 млрд рублей, включая компенсацию расходов на оплату ЖКУ, бесплатный проезд и региональную доплату к пенсии. Финансирование для жителей с инвалидностью составит 10,3 млрд рублей, в том числе компенсация ЖКУ, выплата на уход и обеспечение санаторно-курортными путевками.

В 2026 году в регионе работают 21 реабилитационная организация, помощь в которых получили 853 ребенка. До конца года планируется охватить реабилитационными мероприятиями еще 112 детей. В 2027 году число таких организаций увеличится до 26, а число охваченных детей планируется довести до 1,5 тысячи. После капитального ремонта открылись два реабилитационных центра: в Реутове на 100 мест и в Долгопрудном на 35 мест.

Узнать о действующих мерах поддержки и условиях их получения можно на региональном портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru.