Новый участковый пункт полиции откроют в Одинцове

Глава Одинцова Андрей Иванов и начальник УМВД России по Одинцовскому округу Игорь Лопатин проверили готовность к открытию нового участкового пункта полиции в жилом комплексе «Заречье Парк». Отделение разместилось на первом этаже дома № 6 по улице Торговая.

За пунктом закрепят участкового капитана полиции Александра Щукина и инспектора по делам несовершеннолетних. Сотрудники будут обслуживать порядка 10 тысяч жителей — из Заречья, Сколково и деревни Немчиново. Объект начнет работать в декабре 2026 года.

В помещении оборудованы рабочие места правоохранителей, установлены кондиционер и тепловая завеса, предусмотрены все необходимые удобства для приема посетителей.

«Со своей стороны поможем дополнительно оснастить пункт оргтехникой», — сообщил Андрей Иванов.

Обратиться можно будет каждый вторник и четверг с 18:00 до 19:00. Кроме того, раз в месяц прием будут вести в субботу — с 15:00 до 16:00.