Еще 3 семьи получили ключи от новых квартир в Можайском округе

Жилье предоставлено в рамках работы по улучшению жилищных условий, в том числе по программам переселения из аварийного фонда и обеспечения жильем отдельных категорий. Переезжать в другие населенные пункты семьям не пришлось — им предоставили трехкомнатные квартиры, расположенные рядом с адресами их прежней регистрации.

Для многодетной матери, которая воспитывает двоих дочерей и троих сыновей, этот день стал особенным. Семья получила просторную квартиру большего размера в той же деревне, где они жили прежде. «Квартира нам очень понравилась, теперь точно хватит места всем. У нас получилось быстро получить новое жилье. Всей семьей выражаем благодарность главе округа Денису Мордвинцеву. Новый год и праздники будем встречать в новой квартире», — поделилась многодетная мать.

Всего в Можайском округе в 2026 году жильем обеспечили шесть нуждающихся семей. Претендовать на получение жилья по договору социального найма могут многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой второй групп, жители аварийных домов. Чтобы встать в очередь на улучшение жилищных условий, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства или в МФЦ с заявлением и пакетом документов.