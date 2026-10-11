Проверку транспортной доступности провели микрорайоне Пироговский в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжается работа по совершенствованию системы общественного транспорта. В ответ на обращения жителей, обеспокоенных отменой маршрута № 166, специалисты профильного управления совместно с представителями транспортных компаний провели выездную проверку в микрорайоне Пироговский.

В ходе проверки были проанализированы изменения в работе маршрутов. Маршрут № 314, обслуживаемый АО «Мострансавто», обеспечивают 9 автобусов большого класса, а по улице Фабричной курсируют 8 автобусов среднего класса. Маршрут № 502 с 19 сентября заменен на маршрут № 1502, обслуживаемый наземным транспортом Департамента транспорта Москвы; теперь на линии работают 6 современных низкопольных автобусов среднего класса. На маршруте № 581 с 3 октября увеличено количество рейсов: 8 рейсов в будние дни и 6 в выходные. Первый рейс от станции метро «Физтех» отправляется в 05:40, последний — в 22:10.

По итогам проверки специалисты подтвердили, что провозная способность автобусов соответствует пассажиропотоку. Маршрут № 314 полностью дублирует отмененный № 166, поэтому транспортная доступность для жителей сохранена.

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив сообщил, что по результатам мониторинга нарушений не выявлено. Тем не менее принято решение взять данный маршрут под особый контроль. «В ближайшее время будут проведены дополнительные проверки на всех остановочных пунктах для обеспечения максимального комфорта жителей», — подчеркнул он.