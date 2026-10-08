Музыкальную школу имени Танеева в Одинцове капитально отремонтируют в 2027 году

В Одинцовском округе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт здания Звенигородской музыкальной школы имени С. И. Танеева. Строительная готовность объекта достигла 25%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведется ремонт кровли и фасада, установка оконных блоков, общестроительные и отделочные работы», — сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках капремонта заменят все инженерные сети и санитарно-техническое оборудование, окна и двери, кровлю, проведут фасадные и отделочные работы, благоустроят прилегающую территорию. Площадь здания — 1 362 квадратных метра.

Завершить все работы планируется до конца 2027 года.