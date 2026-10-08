360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Музыкальную школу имени Танеева в Одинцове капитально отремонтируют в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В Одинцовском округе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт здания Звенигородской музыкальной школы имени С. И. Танеева. Строительная готовность объекта достигла 25%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

    Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

    «В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведется ремонт кровли и фасада, установка оконных блоков, общестроительные и отделочные работы», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В рамках капремонта заменят все инженерные сети и санитарно-техническое оборудование, окна и двери, кровлю, проведут фасадные и отделочные работы, благоустроят прилегающую территорию. Площадь здания — 1 362 квадратных метра.

    Завершить все работы планируется до конца 2027 года.

    Читайте также

    Воробьев: 12 тысяч тонн гумпомощи отправили из Подмосковья на новые территории

    Каширский региональный оператор установил еще около 300 новых контейнеров

    Юбилей храма Священномученика Константина Богородского отметили в Ногинске

    Жители Коломны и Озер смогут сделать прививку от гриппа в выходные

    Архив Подмосковья присоединился к подготовке выставки в Музее обороны Москвы

    Детский сад «Росинка» открыли после капремонта в Люберцах

    Мужчину с осложнениями сердечной недостаточности спасли в больнице в Домодедове

    Отопление включили в 86% МКД Подмосковья

    Воропанов Сергей Александрович

    В Рузском округе спасатели и волонтеры нашли заблудившегося грибника

    В колледжах Подмосковья провели профпробы для 3600 школьников с ОВЗ

    Глава Одинцова проверил ремонт детской школы искусств в Звенигороде

    Анна Бурмакина из Химок стала лучшим педагогом-психологом Подмосковья