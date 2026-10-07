Команды 16 школ открыли сезон Единой школьной лиги в Солнечногорске

Гимназия № 6 в Солнечногорске 6 октября приняла участников торжественного открытия Единой школьной лиги. В новом сезоне команды 16 школ округа поборются за победу в футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе.

К участникам праздника присоединились депутат Московской областной думы, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, депутат окружного совета Александр Поляков, и. о. начальника управления образования Павел Барышев, начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова, начальник управления спорта Нурмагомед Анукский. Вместе с ними на открытии присутствовали представители команд, педагоги, тренеры и учащиеся.

Программа объединила подведение итогов предыдущего сезона и обсуждение предстоящих соревнований. Награды получили чемпионы Лиги 2025 года и учителя физической культуры. Праздничную атмосферу создали выступления танцевальных коллективов и школы музыки «Гитарус». Завершив торжественную часть, участники вышли на площадку для игры в баскетбол 3×3 вместе с тренерами.

«Единая школьная лига — уникальный проект в Московской области, который объединяет нашу активную спортивную молодежь в большое сообщество, помогает им проявить себя и учит работать в команде. Благодарю солнечногорских педагогов и тренеров за участие в проекте и вклад в развитие нашего подрастающего поколения. Желаю всем командам яркого сезона, честной борьбы и новых побед», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Первый сезон Школьной лиги Московской области начался в октябре 2024 года. Следить за положением команд в турнирной таблице и узнавать даты матчей можно на официальном сайте.