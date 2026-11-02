Сотрудники комплекса по переработке отходов в Солнечногорске спасли черепаху

Сотрудники комплекса по переработке отходов в Солнечногорске спасли красноухую черепаху, которую обнаружили во время сортировки мусора. Животное заметили в цехе разгрузки прямо на движущейся линии.

Работники оперативно извлекли черепаху из потока отходов, обработали ее ранки и поместили в аквариум. Позже ее подселили к другим черепахам, которых ранее также спасли на комплексе. Сейчас питомец восстанавливается и привыкает к новому окружению.

Как черепаха оказалась среди мусора, сотрудники не знают. При этом они отмечают, что подобные случаи происходят не впервые.

Специалисты комплекса напоминают, что выбрасывать домашних животных недопустимо. Если больше нет возможности заботиться о питомце, следует найти ему новых хозяев через знакомых, обратиться к волонтерам или в профильные сообщества. Оставлять животное возле мусорных контейнеров опасно для его жизни.