В Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам нарушения правил обращения с отходами в двух муниципалитетах. Нарушения выявили сотрудники полиции, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Двое нарушителей были задержаны в Одинцовском округе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, вблизи деревни Новошихово остановили самосвал, на котором перевозили строительные отходы без оформления электронного талона и разрешительных документов.

В Звенигороде на 15-м километре Можайско-Волоколамского шоссе гражданин устроил свалку строительных отходов и утильных автопокрышек. В поселке Останкино Дмитровского округа полицейские пресекли попытку сброса техногенных грунтов.

Всех троих нарушителей привлекли к административной ответственности. Совместная работа Минэкологии и полиции по пресечению нарушений правил обращения с отходами продолжается.