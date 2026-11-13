Депутаты проверили капремонт Ухтомской больницы в Люберцах

В основном здании Ухтомской больницы строители уже вышли на финишную прямую — готовность объекта составляет 85%. Рабочие обещают закончить ремонт до конца текущего года. А вот в соседнем корпусе пока выполнена только половина работ. Однако коммуникации там уже готовы на 90%, что позволит вести отделку всю зиму без остановок.

«Это очень важный объект исторический объект. Я здесь неоднократно бывал, когда больница функционировала. Конечно, изменения налицо, невзирая на то, что здание старое, все основные работы выполняются по современным стандартам», — отметил депутат окружного совета Дмитрий Дениско.

Отдельное внимание уделяется комфорту пациентов. Здание обновляют с учетом современных требований к медицинским учреждениям. После завершения всех работ и прохождения лицензирования больница сможет принять первых пациентов уже в начале следующего года. Капитальный ремонт проходит в рамках Народной программы «Единой России».