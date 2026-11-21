На территории городского округа Мытищи проводится работа по зимней уборке территорий всеми управляющими компаниями, МБУ «Леспаркхоз» и МБУ «МТХ». Мероприятия проходят в несколько циклов, включая ручную уборку тротуаров, входных групп и общественных территорий, а также обработку противогололедными материалами.

На территории городского округа Мытищи проводится работа по зимней уборке территорий всеми управляющими компаниями, МБУ «Леспаркхоз» и МБУ «МТХ». Мероприятия проходят в несколько циклов. В рамках работ выполняется ручная уборка тротуаров, входных групп и общественных территорий, а также обработка противогололедными материалами в местах наибольшего скопления льда. Кроме того, техника занимается механической обработкой территорий и прометанием.

В городе и на сельских территориях задействованы вся имеющаяся коммунальная техника и дворники. Работа организована по нескольким направлениям, что позволяет охватить как городские, так и сельские территории округа.

Директор МБУ «Леспаркхоз» Дмитрий Козечко сообщил, что вся техника, вышедшая на уборку территорий, закрепленных за предприятием, распределена по конкретным задачам. В их числе — расчистка дорог, пешеходных зон, тротуаров и остановок общественного транспорта, прометание и противогололедная обработка.

«На данный момент основные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам уже расчищены, — прокомментировал Дмитрий Козечко. — Сейчас перешли к активной противогололедной обработке тротуаров, чтобы обезопасить пешеходов. Продолжаем следить за погодными условиями, готовы работать в круглосуточном режиме. Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе спецтехники, не оставляя автомобили вдоль проезжей части».

Из-за продолжающегося снегопада зимнее содержание взято на особый контроль. Проводится регулярная сверка выхода техники и дворников. В городе и на сельских территориях задействованы вся имеющаяся коммунальная техника и дворники, а мероприятия проходят в несколько циклов. Выполняются ручная уборка тротуаров, входных групп и общественных территорий, обработка противогололедными материалами в местах наибольшего скопления льда, механическая обработка территорий и прометание. Техника МБУ «Леспаркхоз» распределена по конкретным задачам: расчистка дорог, пешеходных зон, тротуаров и остановок общественного транспорта, прометание и противогололедная обработка. Основные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам уже расчищены. Сейчас специалисты перешли к активной противогололедной обработке тротуаров, чтобы обезопасить пешеходов. Службы продолжают следить за погодными условиями и готовы работать в круглосуточном режиме. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, с пониманием относиться к работе спецтехники и не оставлять автомобили вдоль проезжей части. Из-за продолжающегося снегопада зимнее содержание взято на особый контроль, проводится регулярная сверка выхода техники и дворников.