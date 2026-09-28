Резидентные разрешения на парковку ввели в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск появилась новая муниципальная услуга — оформление резидентного разрешения на парковку. Получить его могут владельцы автомобилей категорий А и В, проживающие рядом с платными парковочными зонами.

Разрешение дает возможность бесплатно парковаться ежедневно с 20:00 до 8:00 в течение года. Также жители могут оформить круглосуточную парковку за годовую плату — 800 или 1500 рублей в зависимости от категории транспорта.

Действие разрешения не распространяется на парковочные места, предназначенные для инвалидов.

Сейчас услуга доступна на трех парковках: на улице Дружбы в районе домов № 4, 6, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22, а также на улице Московская возле дома № 98.

Оформить резидентное разрешение можно онлайн через региональный портал государственных услуг. Для подачи заявления потребуются паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и согласие всех собственников жилья.