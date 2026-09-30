ВРИП главы Павловского Посада провел объезд городских территорий

Муниципальное учреждение «Благоустройство» приступило к консервации клумб и уборке отцветших растений. Параллельно ведется уборка листвы и смета — работы охватывают весь город. Особое внимание уделяется очистке ливневых решеток и водоотводных каналов: это критически важно, чтобы избежать подтоплений при осенних дождях и в период оттепелей зимой.

В доме 107 на улице Карповской Сергей Балашов встретился с местной жительницей. Выяснилось, что после проведения работ «Мособлэнерго» придомовая территория и подвал дома вновь подтопляются. Проблема поднималась и ранее. Вопрос взят на личный контроль, поручено проработать решение совместно с «Мособлэнерго» и выполнить необходимые работы в кратчайшие сроки. Специалисты уже готовят план мероприятий по отводу воды и укреплению проблемных участков.

На общественных территориях выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна, тротуаров, скамеек и уличного освещения. Даны поручения устранить замечания в ближайшее время. В частности, намечена замена нескольких фонарей, ремонт выбоин на проезжей части и восстановление поврежденных участков тротуаров. Мониторинг состояния улиц продолжается. Город целенаправленно готовится к зиме: проверяют готовность спецтехники, формируют запасы противогололедных материалов и составляют графики уборки снега.