С начала года жители Подмосковья направили более 54,5 тысячи заявлений на перераспределение земельных участков через электронный сервис Министерства имущественных отношений Московской области. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Наибольшим спросом услуга пользовалась в Дмитрове, где ею воспользовались 3,6 тысячи человек. В Раменском зафиксировано 2,7 тысячи обращения, а в Рузе — 2,5 тысячи.

«Перераспределение земель позволяет собственникам привести границы участков в более удобное состояние, устранить неудобные конфигурации и рациональнее использовать территорию. Услуга предоставляется в электронном формате, чтобы жители могли оформлять необходимые документы без лишних визитов в учреждения», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

В обиходе процедуру называют «прирезкой». Она позволяет присоединить к существующему участку прилегающую государственную или муниципальную землю, если это помогает исправить изломанные границы, чересполосицу и другие недостатки конфигурации.

Заявление можно подать на региональном портале госуслуг. Сначала необходимо подготовить схему расположения участка и направить ее на согласование в администрацию округа. Решение принимается в течение 15 рабочих дней. После утверждения границ новый участок ставят на кадастровый учет, затем собственник заключает соглашение с муниципалитетом и оплачивает установленную стоимость присоединяемой земли.

При оформлении услуги заявителям помогает искусственный интеллект. Система отслеживает прохождение процедуры и после кадастрового учета автоматически формирует заявление на заключение соглашения, которое поступает в администрацию. Кроме того, предусмотрена предварительная проверка участков на наличие ограничений, способных помешать перераспределению.