В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске 21 ноября прошла научная конференция, посвященная новой фронтовой литературе. Ее провели в рамках Открытой литературной премии имени А. В. Полуботы.

Участие во встрече приняли представители вузов, научных организаций и региональных отделений Союза писателей, а также исследователи, авторы и литературоведы из разных регионов России — от Брянска до Челябинска и Хабаровска.

Ведущими выступили секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России Андрей Кулюкин и председатель общественно-культурного молодежного движения московского региона «Алые Паруса» Светлана Белова. С приветственным словом к собравшимся обратились начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Эксперты обсудили историко-литературоведческий и культурологический аспекты новой фронтовой литературы и сравнили ее с произведениями о Великой Отечественной войне. Участники также рассмотрели влияние современных текстов на общество и моральное состояние бойцов и оценили перспективы развития жанра.

На пленарном заседании с докладами выступили ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов и председатель правления областного отделения Сергей Антипов.

Организаторами конференции выступили Челябинский государственный институт культуры, региональные отделения Союза писателей, Центральная библиотека имени Инны Гофф и воскресенское литературное объединение «Радуга» имени И. И. Лажечникова при поддержке администрации округа.