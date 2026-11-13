Подмосковный врач Сарецян: при диабете необязательно отказываться от сладкого

При сахарном диабете необязательно полностью отказываться от сладостей и углеводов. Важнее соблюдать баланс питательных веществ и контролировать размер порций, рассказала врач-эндокринолог Одинцовской областной больницы Маргарита Сарецян в преддверии Всемирного дня борьбы с заболеванием, который отмечают 14 ноября.

В Московской области зарегистрировано более 244 тысячи пациентов с сахарным диабетом, причем около 90% из них страдают заболеванием второго типа. При этом некоторые люди годами не подозревают о диагнозе. Среди наиболее опасных осложнений диабета — инфаркты, инсульты, нарушения зрения и почечная недостаточность.

«Питание при диабете — это не строгая диета из гречки и куриной грудки, а осознанный контроль за качеством еды», — пояснила Маргарита Сарецян.

По словам специалиста, полностью исключать углеводы из меню не следует, поскольку они необходимы организму для получения энергии. Даже небольшое количество сладкого допустимо, если учитывать его в общем рационе. При этом десерты лучше употреблять после основного приема пищи, содержащего белок и клетчатку, чтобы избежать резкого повышения уровня глюкозы.

Основу сбалансированного питания должны составлять овощи, зелень, цельнозерновые продукты, рыба, птица, яйца и полезные растительные жиры. А вот сладкие напитки, соки, конфеты и выпечку из белой муки рекомендуется ограничивать. Вместо них врач советует выбирать фрукты и ягоды, соблюдая умеренность: за один прием достаточно среднего яблока или груши либо 150–200 граммов ягод.

Эндокринолог подчеркнула, что правильное питание помогает контролировать уровень сахара и снижать риск развития диабета второго типа.

Пройти диспансеризацию можно в отделении медицинской профилактики Одинцовской областной больницы по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, 5А. Учреждение работает по будням с 8:00 до 20:00. Запись доступна через региональный портал «Здоровье», «Госуслуги» и инфомат поликлиники.