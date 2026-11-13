Главный каток на набережной откроют в Солнечногорске в декабре

На центральной набережной Солнечногорска продолжают обустраивать главный каток городского округа. Для создания прочного ледового покрытия уже установили холодильное оборудование и айс-боксы, уложили геотекстиль и охлаждающие маты.

Подготовка льда будет проходить в несколько этапов. Сначала охладят основание и сформируют первый слой покрытия, затем установят хоккейные борта и нанесут разметку. После этого начнут намораживать основной слой льда. Администрация следит за ходом работ. Как отметил глава Солнечногорска Константин Михальков, все этапы должны быть выполнены надежно и безопасно, с соблюдением технологических требований.

«Важно, чтобы жители, особенно дети и молодежь, могли заниматься хоккеем и кататься на коньках в достойных условиях. Каток будет оборудован всем необходимым, включая теплую раздевалку, прокат и зону хранения. Уверен, что новая площадка станет востребованным местом для тренировок, активного отдыха и спортивных мероприятий», — сказал Константин Михальков.

Открыть каток планируют традиционно в начале декабря. В зимнем сезоне в городском округе также будут работать более 15 спортивных площадок. Некоторые из них можно будет использовать для зимнего футбола и катания на коньках.