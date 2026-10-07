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    В Подмосковье с начала года оформили более 19 тысяч заявлений на субсидию по ЖКУ

    Фото: медиасток.рф

    С начала года через портал госуслуг Подмосковья оформили свыше 19 тыс. заявлений на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Оформить субсидию могут зарегистрированные в Московской области граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.

    Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для оформления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявляет некорректно загруженные файлы, что помогает исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

    Размер субсидии рассчитывается исходя из стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения: 33 квадратных метра для одиноко проживающих, 42 квадратных метра на семью из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи от трех человек.

    Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

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