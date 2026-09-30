Преподаватель из Раменского округа стал одним из лучших педагогов России

Никита Ангеловский вошел в десятку финалистов Всероссийского конкурса «Мастер года — 2026». Он представил Московскую область в Новом Уренгое.

Преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский в рамках финального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» успешно прошел испытания и вошел в число сильнейших участников.

Педагог продемонстрировал не просто мастерство, а настоящий подход к профессии: глубокую методическую проработку, а также умение эффективно вовлекать студентов в образовательный процесс с опорой на требования реального сектора экономики.

Ключевым этапом его выступления стал открытый урок, посвященный монтажу и пусконаладке систем позиционирования альтернативной энергетики. Занятие получило высокую оценку экспертного жюри как убедительный пример бесшовного перехода от теоретического обучения к практической профессиональной деятельности. Теперь Никита Ангеловский начал готовиться к заключительному испытанию «Влюбить в профессию». Имя победителя объявят 2 октября на торжественной церемонии закрытия состязаний.