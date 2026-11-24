С начала 2026 года специалисты БТИ Московской области провели 4904 работы по межеванию земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

Услуга позволяет собственникам точно определить расположение и площадь своей земли, закрепить ее границы в документах и внести актуальные сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Межевание особенно актуально, если границы участка ранее не были определены, требуется разделить или объединить землю, уточнить ее площадь либо урегулировать разногласия с соседями. Также процедура необходима при подготовке к строительству и оформлении сделок с недвижимостью.

Работа начинается с изучения правоустанавливающих документов и сведений ЕГРН. Затем кадастровый инженер выезжает на место, проводит геодезические измерения, определяет координаты поворотных точек и при необходимости согласовывает границы с владельцами соседних участков. По итогам оформляется межевой план, на основании которого обновляются сведения в реестре.

С 1 марта 2025 года наличие установленных границ стало обязательным условием для регистрации сделок по продаже, дарению и передаче земельного участка в залог. Если координаты границ отсутствуют в ЕГРН, регистрация будет приостановлена до устранения этого обстоятельства.

Проверить сведения о своем участке можно по кадастровому номеру на портале Национальной системы пространственных данных или заказав выписку из ЕГРН через Госуслуги либо МФЦ.