С начала 2026 года жители Московской области более 67,7 тысячи раз воспользовались услугой получения или аннулирования разрешения на работу такси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Заявку можно подать в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через подтвержденную учетную запись ЕСИА, открыть раздел «Услуги» — «Бизнесу» — «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения» и выбрать услугу «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси». Затем потребуется заполнить электронную форму и прикрепить документы.

В электронную форму встроен умный сервис: при заполнении заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, заявителю показывается подсказка, после чего он может сразу их заменить.

Услугу могут получить зарегистрированные в Московской области индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, включая самозанятых. Собственники или владельцы могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчики — получить, изменить или аннулировать разрешение. При первом обращении необходимо внести автомобиль в реестр легковых такси.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.