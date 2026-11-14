Биолог Сафонов назвал последние сроки сбора клюквы в Подмосковье

Биолог Сафонов: клюкву в Подмосковье можно собирать до конца ноября

Жители Подмосковья еще могут успеть собрать клюкву, если позволят погодные условия. Однако массовый сбор ягоды уже завершился, а походы по болотам становятся опаснее из-за ночных заморозков. Об этом 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

«Если погода позволит, то в отдельных южных районах области сбор вполне возможен, я думаю, до конца ноября. Но это уже будет экстремальный такой сбор», — отметил специалист.

По словам Сафонова, ноябрьскую клюкву не следует путать с подснежной, которую собирают весной после таяния снега. Позднеосенние ягоды уже пережили первые заморозки, поэтому меняются их вкус и структура.

«Такая клюква становится слаще, мягче», — объяснил биолог.

При этом после замерзания и оттаивания ягоды быстрее портятся. Поэтому собранную в ноябре клюкву специалист советует сразу переработать или заморозить.

Где в Подмосковье искать клюкву, и почему сбор ягоды превратился в необычный формат корпоративного отдыха — читайте в материале 360.ru.