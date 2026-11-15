Олимпийский чемпион провел экскурсию для хоккеистов в Воскресенске

Заслуженный мастер спорта СССР Александр Черных провел экскурсию по ледовому дворцу для победителей соревнований «Тигры на льду» — хоккейной команды средней общеобразовательной школы «Сфера». Подарком для юных спортсменов также стала совместная тренировка с «Химиком» под руководством тренера спортивной школы олимпийского резерва Ильи Карлина.

Александр Черных вспомнил атмосферу домашних матчей «Химика» и рассказал, как ответственно было выходить на лед под пристальным вниманием земляков. Экскурсия по ледовому дворцу, где в выставочных витринах представлены фотографии и личные вещи хоккеистов, с которыми он играл и выигрывал, стала подарком для победителей соревнований «Тигры на льду».

Тренер хоккейной команды МОУ «СОШ „Сфера“ Василий Васильев сообщил, что дети загорелись после сообщения о мероприятии. По его словам, у них было желание поехать и поучаствовать, тем более что предусматривалась тренировка от „Химика“. Он также рассказал, что ребята уже спрашивают, когда следующие соревнования и когда они поедут снова участвовать.

В соревнованиях по хоккею с шайбой «Тигры на льду» участвуют команды из разных учебных заведений Воскресенска. В прошлом сезоне хоккеисты из школы «Сфера» одержали победу сразу в двух возрастных группах. Пожелать ребятам удачи в предстоящем турнире пришли почетные гости и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Я хочу пожелать вам удержать это первое место, еще более настойчиво идти к своей цели. Кто готов дальше развиваться, мы готовы помогать и поддержать. Поэтому вперед, и быть может, вы достигнете тех же высот, что и Сан Саныч», — сказал Алексей Малкин.

Защитник хоккейной команды МОУ «СОШ „Сфера“ Антон Кожевой играет на позиции защитника. На коньки он встал по современным меркам достаточно поздно, но не теряет надежды добиться высоких результатов. По его словам, одна заветная мечта уже осуществилась.

«Я мечтал об этом всю жизнь, я всегда мечтал получить автограф от олимпийского чемпиона Воскресенского округа», — поделился Антон Кожевой.

Александр Черных рассказал, что все воспитанники-чемпионы были чемпионами «Золотой шайбы». Там их увидели, пригласили в школу, и они доросли до спортивных высот. Он также подчеркнул важность физического развития и того, что занятия спортом пригодятся по жизни, даже если не все станут профессиональными игроками.

Завершением встречи стала совместная тренировка команды победителей с «Химиком» под руководством тренера-преподавателя МБУ ДО «СШОР „Химик“ Ильи Карлина.

«Разомнем их, сделаем базовые элементы катания, поиграем в хоккей. Хорошо катаешься — хорошо играешь!» — сказал Илья Карлин.