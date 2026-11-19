В Подмосковье прививки от гриппа сделали уже более 2,5 миллиона человек. Кампания по вакцинации продолжается: жители могут бесплатно обратиться в поликлиники по месту прикрепления или привиться в мобильных медицинских комплексах.

Детей вакцинируют не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин напомнил, что прививка помогает снизить риск заболевания и развития осложнений. В первую очередь вакцинация важна для детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Перед процедурой медицинский специалист осматривает пациента, оценивает его состояние и проверяет наличие противопоказаний.

Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходимо записаться на прием. Это можно сделать через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».