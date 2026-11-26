С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Московской области на душу населения составит 21 280 рублей. Такое постановление утвердило правительство региона.

Как уточнили в министерстве социального развития Московской области, показатель вырастет на 4,9% по сравнению с текущим годом — 20 286 рублей в 2026 году. Для трудоспособного населения установлен размер 23 195 рублей, для пенсионеров — 18 301 рубль, для детей — 20 642 рубля.

Для всего региона применяется единый областной норматив, дифференциация по муниципальным образованиям не предусмотрена.

«В нашем регионе более 3 млн жителей являются получателями мер соцподдержки. Утверждение прожиточного минимума на 2027 год — это фундамент всей системы социальной поддержки Подмосковья», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Эти величины служат расчетной базой для системы социального обеспечения: на их основе будут определяться размеры единого пособия, оцениваться нуждаемость семей и рассчитываться социальные доплаты к пенсиям. За ноябрь и декабрь 2026 года для расчетов применят прежние значения прожиточного минимума.