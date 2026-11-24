В фестивале-конкурсе приняли участие представители 17 муниципалитетов Московской области. Лучших выбирали в десяти номинациях — среди музыкантов, концертмейстеров, хореографов и мастеров декоративно-прикладного искусства. В жюри вошли преподаватели ведущих колледжей искусств и вузов Москвы и Подмосковья. Наставники знакомят детей с шедеврами симфонической музыки, народными и эстрадными танцами, классическим балетом — и сами владеют этим почти в совершенстве, что доказали в который раз.

Участница фестиваля-конкурса, преподаватель школы искусств «Классика» Татьяна Полякова поделилась: «Мы выступили, волнительно, конечно. Каждый год выходишь и как заново себя ощущаешь на сцене. С волнением очень сложно бороться, поэтому очень понимаешь своих учеников, когда они волнуются — их настраивать умеешь, а себя настроить не всегда получается». Заместитель директора ЦДШИ «Гармония» Дмитрий Сковородников отметил: «Для округа всегда важно проводить областные конкурсы, потому что это повышает потенциал именно педагога! Педагог — это важная профессия, а когда он еще практикующий и играющий педагог — это важно для него вдвойне!».