За период с 16 по 20 ноября 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 238 объектов. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Больше всего лотов за неделю появилось в городских округах Кашира, Можайский и Сергиево-Посадский. Сейчас в заявочной кампании размещено более 125 лотов в Кашире, более 120 — в Можайском и более 44 — в Сергиево-Посадском.

Например, в Сергиево-Посадском округе можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,38 сотки в деревне Ивашково. Начальная цена — 512 504,04 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов передали в Кашире 38 участков в аренду и 42 в собственность, в Можайском округе — 104 и 59, в Сергиево-Посадском — по 35 участков в аренду и в собственность.

Ознакомиться с информацией об объектах на торгах и выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.