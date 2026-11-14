Новые имена внесли в зал славы в поселке Селятино в Наро-Фоминском округе

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

13 ноября в Зале воинской славы поселка Селятино на мемориальной доске появились имена еще четырех земляков, погибших при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции: Владлена Бочарова, Андрея Корнеева, Тимофея Гукова и Евгения Иванова. В этот день в Зале собрались родные и близкие погибших, чтобы почтить их память.

Мемориальная доска с портретами земляков, погибших при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, находится в Зале воинской славы поселка Селятино и продолжает пополняться.

Разделить с родными и близкими погибших горечь утраты пришли начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев и ветеран боевых действий Роман Грохольский. Память павших почтили минутой молчания.

Семьи тех, кто отдал свои жизни, защищая Отечество, должны знать главное: их сыновья, отцы и братья навсегда останутся в истории поселка.

В Зал воинской славы регулярно приходят школьники и студенты. Любое мероприятие здесь начинается у мемориальной доски с рассказа о погибших земляках. Через личные истории и уважение к прошлому сохраняется связь поколений, которая не дает прерваться нити памяти.