Более 8,1 тысячи молодых медицинских работников получают ежемесячные доплаты за работу в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. За год число участников программы увеличилось на 47%.

Выплаты предоставляют в течение трех лет после окончания обучения. Врачи ежемесячно получают по 15 тысяч рублей, представители среднего медицинского персонала — по семь тысяч рублей.

Как сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, доплаты сейчас назначены более чем 3,4 тысячи врачей и 4,7 тысячи сотрудников среднего медперсонала.

Претендовать на поддержку могут специалисты, которые устроились на полную ставку в медицинскую организацию Минздрава Подмосковья в течение года после выпуска из учебного заведения.

Для начинающих медиков также действует программа наставничества. За каждым специалистом закрепляют опытного коллегу, который помогает освоиться на рабочем месте и приобрести необходимые практические навыки.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте.