На XIV всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Дружбы», которые прошли с 13 по 15 ноября в Тольятти, представительницы Московской области завоевали три бронзовые медали. В весовой категории до 68 кг бронзовым призером стала Елизавета Котельва из Воскресенской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам.

Кубок Дружбы прошел в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». В турнире приняли участие более 1100 спортсменов из регионов европейской части России и ряда областей Зауралья. Каратисты соревновались в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Развитие спорта и поддержка юных спортсменов в регионе находятся на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. В городских округах Подмосковья создаются условия для подготовки спортивного резерва, а подмосковные спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях всероссийского и международного уровня.